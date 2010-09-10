Азартные игры

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Азартные игры

Сообщение Изаура » Сегодня, 08:34

Как часто можно играть в казино, чтоб это не считалось игровой зависимостью, подскажите, как вы считаете? Мне просто это очень нравится. Начала замечать за собой какую-то тягу к этому делу…
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