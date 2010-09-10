Азартные игры

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Азартные игры

Сообщение Изаура » Сегодня, 08:34

Как часто можно играть в казино, чтоб это не считалось игровой зависимостью, подскажите, как вы считаете? Мне просто это очень нравится. Начала замечать за собой какую-то тягу к этому делу…
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Азартные игры

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 09:59

Если вы чувствует собственный контроль и нет постоянной мании к игровым автоматам, то ничего плохого в этом нет. Мне тоже нравятся интересные азартные игры…
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Азартные игры

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 10:41

Да собственно какая нам разница люди взрослые и своя голова на плечах есть. Это как с различными игроманиями совершенно также. Если человек слаб волей, тогда да, лучше не играть. Но есть же люди, которые на этом имеют хорошие деньги. Это как на ставках, нужно иметь стратегию и терпение. У меня брат играя в различные казино покеры за два год купил себе квартиру, и ездит на мерсе последней модели. Вот прочтите источник информации, если нужно. Так что тут кому как. И думать надо своим у мом и не показывать пальцем на других у какие нехорошие так делать нельзя)
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