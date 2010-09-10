Сообщение Изаура » 14 сен 2021, 08:34

Как часто можно играть в казино, чтоб это не считалось игровой зависимостью, подскажите, как вы считаете? Мне просто это очень нравится. Начала замечать за собой какую-то тягу к этому делу…