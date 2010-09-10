сушилка для полотенец
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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сушилка для полотенец
Где купить хорошую сушилку для полотенец? Сейчас на улице прохладно, отопление еще не включили, потому сохнут полотенца в ванной плохо и пахнут сыростью.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 354
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: сушилка для полотенец
Да, сушилка в этом деле поможет, на ней можно сушить не только полотенца, но и другие мелкие вещи. Покупали такую водяную установку в магазине https://tera-market.ru/ она обогревается за счет горячей воды, это вполне экономично и практично. Монтировать ее можете самостоятельно в комплекте идет инструкция на разных языках. Цены начинаются от 7 к за одну установку.
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