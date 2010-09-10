сушилка для полотенец

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

сушилка для полотенец

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:53

Где купить хорошую сушилку для полотенец? Сейчас на улице прохладно, отопление еще не включили, потому сохнут полотенца в ванной плохо и пахнут сыростью.
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 354
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: сушилка для полотенец

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:30

Да, сушилка в этом деле поможет, на ней можно сушить не только полотенца, но и другие мелкие вещи. Покупали такую водяную установку в магазине https://tera-market.ru/ она обогревается за счет горячей воды, это вполне экономично и практично. Монтировать ее можете самостоятельно в комплекте идет инструкция на разных языках. Цены начинаются от 7 к за одну установку.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей