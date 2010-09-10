Покупка chevrolet

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка chevrolet

Сообщение zevc » Сегодня, 10:07

Добрый день. Меня волнует сейчас только один вопрос, услугами какой организации воспользоваться, чтобы купить chevrolet в нашей стране? Хотелось бы обсудить с вами эту тему и надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.
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