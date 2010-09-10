Сообщение zevc » Сегодня, 10:07

Добрый день. Меня волнует сейчас только один вопрос, услугами какой организации воспользоваться, чтобы купить chevrolet в нашей стране? Хотелось бы обсудить с вами эту тему и надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.