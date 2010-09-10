термо сумка
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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термо сумка
Парень уезжает на долго в другую страну, хочу ему собрать еды на первое время, и положить в сумку, но боюсь чтобы не испортилась. Есть какие-то термо сумки бюджетные?
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