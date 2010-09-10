термо сумка

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

термо сумка

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 13:49

Парень уезжает на долго в другую страну, хочу ему собрать еды на первое время, и положить в сумку, но боюсь чтобы не испортилась. Есть какие-то термо сумки бюджетные?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость