термо сумка
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термо сумка
Парень уезжает на долго в другую страну, хочу ему собрать еды на первое время, и положить в сумку, но боюсь чтобы не испортилась. Есть какие-то термо сумки бюджетные?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 520
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: термо сумка
Да, у меня сумка холодильник на 19 литров, много чего помещается сразу, сохраняет холод и тепло, на протяжении нескольких асов, еда не успевает испортиться. Брал ее здесь https://154pro.ru/catalog/turisticheska ... ermosumki/ , в каталоге много сумок разного объёма и вместительности, так же можно отдельно заказать хладоэлементы к ней, если стандартных будет мало.
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