термо сумка

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

термо сумка

Сообщение Яно4ка » 20 сен 2021, 13:49

Парень уезжает на долго в другую страну, хочу ему собрать еды на первое время, и положить в сумку, но боюсь чтобы не испортилась. Есть какие-то термо сумки бюджетные?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: термо сумка

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:20

Да, у меня сумка холодильник на 19 литров, много чего помещается сразу, сохраняет холод и тепло, на протяжении нескольких асов, еда не успевает испортиться. Брал ее здесь https://154pro.ru/catalog/turisticheska ... ermosumki/ , в каталоге много сумок разного объёма и вместительности, так же можно отдельно заказать хладоэлементы к ней, если стандартных будет мало.
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