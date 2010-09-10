Бизнес за границей

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Бизнес за границей

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:52

Выгодно ли в Португалии открывать бизнес, как там обстоят дела с налогами?
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