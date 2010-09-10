Бизнес за границей

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Бизнес за границей

Сообщение Наташа Швец » 20 сен 2021, 15:52

Выгодно ли в Португалии открывать бизнес, как там обстоят дела с налогами?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 522
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Бизнес за границей

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:31

Налоги есть везде и всегда, только вот разница в суммах для резидента или нерезидента, значительно ощутима. Для первого, могут быть еще и льготы, а второму приходится платить с доходов, налога 25%, которые получил в Португалии, а также с других операций. Но могу сказать, что все зависит от рода деятельности вашего бизнеса и других условий. Как вариант, можете здесь https://imin-portugal.com/ru/blog/tax-system-of-portugal/ узнать больше о самих начисления налогов. В этой статье все подробно описано и приведены примеры в цифрах, возможно так вы разберетесь и найдете развернутый ответ на свой вопрос.
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