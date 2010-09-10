Бизнес за границей
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Бизнес за границей
Выгодно ли в Португалии открывать бизнес, как там обстоят дела с налогами?
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 522
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Бизнес за границей
Налоги есть везде и всегда, только вот разница в суммах для резидента или нерезидента, значительно ощутима. Для первого, могут быть еще и льготы, а второму приходится платить с доходов, налога 25%, которые получил в Португалии, а также с других операций. Но могу сказать, что все зависит от рода деятельности вашего бизнеса и других условий. Как вариант, можете здесь https://imin-portugal.com/ru/blog/tax-system-of-portugal/ узнать больше о самих начисления налогов. В этой статье все подробно описано и приведены примеры в цифрах, возможно так вы разберетесь и найдете развернутый ответ на свой вопрос.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя