Бизнес за границей

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Бизнес за границей

Сообщение Наташа Швец » 20 сен 2021, 15:52

Выгодно ли в Португалии открывать бизнес, как там обстоят дела с налогами?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Бизнес за границей

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 сен 2021, 14:31

Налоги есть везде и всегда, только вот разница в суммах для резидента или нерезидента, значительно ощутима. Для первого, могут быть еще и льготы, а второму приходится платить с доходов, налога 25%, которые получил в Португалии, а также с других операций. Но могу сказать, что все зависит от рода деятельности вашего бизнеса и других условий. Как вариант, можете здесь https://imin-portugal.com/ru/blog/tax-system-of-portugal/ узнать больше о самих начисления налогов. В этой статье все подробно описано и приведены примеры в цифрах, возможно так вы разберетесь и найдете развернутый ответ на свой вопрос.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Бизнес за границей

Сообщение Яно4ка » 01 окт 2021, 09:07

Что у нас, что там есть свои плюсы и минусы. Каждый выбирает, где ему выгодней.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Бизнес за границей

Сообщение DenisKot » 06 ноя 2021, 17:06

А я наоборот свой бизнес возвращаю на территорию РФ. Сейчас ищу надёжного партнёра для развития.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Бизнес за границей

Сообщение Вероника Климова » 08 ноя 2021, 15:56

DenisKot писал(а):А я наоборот свой бизнес возвращаю на территорию РФ. Сейчас ищу надёжного партнёра для развития.

Оу, вот видите, и такое тоже бывает! Ваш случай ещё раз доказывает то, что в родной стране тоже возможно выстроить преуспевающий прибыльный бизнес. Что касается подбора бизнес-партнёра - к этому процессу отнеситесь крайне внимательно. Имея на руках ИНН юр лица можно как минимум выписку из ЭРГЮЛ получить https://nalog.io/vypiska-egrul и подробно изучить информацию о компании. Сделайте это обязательно!
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Бизнес за границей

Сообщение Laca » Вчера, 15:01

Я тоже изучаю всевозможные варианты построения бизнеса в США.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Бизнес за границей

Сообщение Алексеич » Вчера, 18:09

Laca писал(а):Я тоже изучаю всевозможные варианты построения бизнеса в США.

Самый популярный - это торговля на Амазон и я, думаю, что вы точно о таком бизнесе слышали или встречали рекламу, рекомендации, советы. Но как это всё дело начать и что для этого нужно сделать, читайте на базар клуб - тут можно и помощь найти в построении бизнеса, или почитать о других выгодных вложениях.
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