Бизнес за границей
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Бизнес за границей
Выгодно ли в Португалии открывать бизнес, как там обстоят дела с налогами?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 578
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Бизнес за границей
Налоги есть везде и всегда, только вот разница в суммах для резидента или нерезидента, значительно ощутима. Для первого, могут быть еще и льготы, а второму приходится платить с доходов, налога 25%, которые получил в Португалии, а также с других операций. Но могу сказать, что все зависит от рода деятельности вашего бизнеса и других условий. Как вариант, можете здесь https://imin-portugal.com/ru/blog/tax-system-of-portugal/ узнать больше о самих начисления налогов. В этой статье все подробно описано и приведены примеры в цифрах, возможно так вы разберетесь и найдете развернутый ответ на свой вопрос.
Re: Бизнес за границей
Что у нас, что там есть свои плюсы и минусы. Каждый выбирает, где ему выгодней.
Re: Бизнес за границей
А я наоборот свой бизнес возвращаю на территорию РФ. Сейчас ищу надёжного партнёра для развития.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Бизнес за границей
DenisKot писал(а):А я наоборот свой бизнес возвращаю на территорию РФ. Сейчас ищу надёжного партнёра для развития.
Оу, вот видите, и такое тоже бывает! Ваш случай ещё раз доказывает то, что в родной стране тоже возможно выстроить преуспевающий прибыльный бизнес. Что касается подбора бизнес-партнёра - к этому процессу отнеситесь крайне внимательно. Имея на руках ИНН юр лица можно как минимум выписку из ЭРГЮЛ получить https://nalog.io/vypiska-egrul и подробно изучить информацию о компании. Сделайте это обязательно!
Re: Бизнес за границей
Я тоже изучаю всевозможные варианты построения бизнеса в США.
Re: Бизнес за границей
Laca писал(а):Я тоже изучаю всевозможные варианты построения бизнеса в США.
Самый популярный - это торговля на Амазон и я, думаю, что вы точно о таком бизнесе слышали или встречали рекламу, рекомендации, советы. Но как это всё дело начать и что для этого нужно сделать, читайте на базар клуб - тут можно и помощь найти в построении бизнеса, или почитать о других выгодных вложениях.
Re: Бизнес за границей
Можно попробовать, но сложно будет поставки сделать. Мои родители открыли интернет-магазин с доставкой по всему миру, торгуют грунтом чаще всего, сейчас закупаем садовый инвентарь еще. Используем пакеты Дой-Пак для садовой земли https://star-flex.com.ua/packety-dlya-u ... voj-zemli/ Они прочные и выдерживают доставку многокилометровую)
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Бизнес за границей
Наташа Швец писал(а):Выгодно ли в Португалии открывать бизнес, как там обстоят дела с налогами?
Открытие бизнеса в Португалии по программе бизнес-иммиграции (есть данные по налогам для юр. и физ. лиц):
https://euroeducation.com.ua/article/44 ... galia.html
ленивый котэ ))
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