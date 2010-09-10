Снова начал писать бывший парень
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Снова начал писать бывший парень
Итак, мне снова начал писать бывший парень, с которым мы не виделись больше года. Неужели он хочет наладить отношения? Было бы неплохо обсудить с вами эту тему, а то я уже начала мечтать и надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.
Re: Снова начал писать бывший парень
В редких случаях бывший парень хочет начать снова встречаться, и это я говорю вам исходя из своего жизненного опыта. Чаще всего – ему нужен друг, секс или всё сразу. А может, он решил продемонстрировать своей новой возлюбленной, что к нему неравнодушна бывшая и она до сих пор пишет ему сообщения. В статье https://intrigue.dating/otnoshenija/pri ... bya-nujno/ ответ на этот вопрос, и ситуацию анализирует психолог с многолетним опытом работы. Поверьте, лучше не тешить себя иллюзиями и постараться ничего не придумывать, иначе будет только хуже – снова слёзы в подушку и разочарование, потому что вас использовали и бросили.
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