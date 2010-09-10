Снова начал писать бывший парень

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Снова начал писать бывший парень

Сообщение klonik » Сегодня, 09:20

Итак, мне снова начал писать бывший парень, с которым мы не виделись больше года. Неужели он хочет наладить отношения? Было бы неплохо обсудить с вами эту тему, а то я уже начала мечтать и надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Снова начал писать бывший парень

Сообщение zevc » Сегодня, 11:16

В редких случаях бывший парень хочет начать снова встречаться, и это я говорю вам исходя из своего жизненного опыта. Чаще всего – ему нужен друг, секс или всё сразу. А может, он решил продемонстрировать своей новой возлюбленной, что к нему неравнодушна бывшая и она до сих пор пишет ему сообщения. В статье https://intrigue.dating/otnoshenija/pri ... bya-nujno/ ответ на этот вопрос, и ситуацию анализирует психолог с многолетним опытом работы. Поверьте, лучше не тешить себя иллюзиями и постараться ничего не придумывать, иначе будет только хуже – снова слёзы в подушку и разочарование, потому что вас использовали и бросили.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей