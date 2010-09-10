Сообщение klonik » Сегодня, 09:20

Итак, мне снова начал писать бывший парень, с которым мы не виделись больше года. Неужели он хочет наладить отношения? Было бы неплохо обсудить с вами эту тему, а то я уже начала мечтать и надеюсь, что отпишетесь и поможете советами.