В каких продуктах содержится больше всего калия?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
В каких продуктах содержится больше всего калия?
Добрый день. Подскажите, в каких продуктах содержится больше всего калия? Я планирую добавить в свой рацион питания как можно больше фруктов и овощей, поэтому решила написать вам и поинтересоваться.
Re: В каких продуктах содержится больше всего калия?
Понимаю, я была на вашем месте. Решила пересмотреть рацион питания и поэтому, не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения. Начните с просмотра информации теоретического плана, тут https://samka.co/pravilnoe-pitanie/v-ka ... organizmu/ на странице написано, в каких продуктах содержится калий: орехи, изюм, грибы, авокадо, кинза и т.д. В статье всё расписано более подробно, и можно взять сайт на заметку, ссылку в закладки браузера себе сохранить и она точно окажется полезной. Я добавила в рацион питания орешки, по утрам в сухие завтраки добавляю и стараюсь на перекус брать с собой на работу, чтобы баланс энергии пополнять.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей