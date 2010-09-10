В каких продуктах содержится больше всего калия?

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

В каких продуктах содержится больше всего калия?

Сообщение klonik » Сегодня, 09:28

Добрый день. Подскажите, в каких продуктах содержится больше всего калия? Я планирую добавить в свой рацион питания как можно больше фруктов и овощей, поэтому решила написать вам и поинтересоваться.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: В каких продуктах содержится больше всего калия?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:08

Понимаю, я была на вашем месте. Решила пересмотреть рацион питания и поэтому, не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения. Начните с просмотра информации теоретического плана, тут https://samka.co/pravilnoe-pitanie/v-ka ... organizmu/ на странице написано, в каких продуктах содержится калий: орехи, изюм, грибы, авокадо, кинза и т.д. В статье всё расписано более подробно, и можно взять сайт на заметку, ссылку в закладки браузера себе сохранить и она точно окажется полезной. Я добавила в рацион питания орешки, по утрам в сухие завтраки добавляю и стараюсь на перекус брать с собой на работу, чтобы баланс энергии пополнять.
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