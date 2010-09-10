Сообщение Изаура » Сегодня, 10:51

Моя стратегия очень простая, если при игре в знакомую игру чувствуешь что что то не так, то лучше свалить и дождаться другого дня для игры. А если уж очень хочется поиграть, но не засиживаться в одной игре в надежде что вот вот пойдет выигрыш.