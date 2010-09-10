Какие есть стратегии в казино?
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Какие есть стратегии в казино?
Моя стратегия очень простая, если при игре в знакомую игру чувствуешь что что то не так, то лучше свалить и дождаться другого дня для игры. А если уж очень хочется поиграть, но не засиживаться в одной игре в надежде что вот вот пойдет выигрыш.
Re: Какие есть стратегии в казино?
Первое и главное запомните в казино не выигрывают, а играют. И в один момент стать баснословным и обеспечить на всю жизнь вас и ваших родственников. Никогда не играйте на последние средства чтоб на завтра не оставалось даже на хлеб... Я иногда играю сама в свободное время но не в целях обогащения а скорей скоротать время. Казино выбираю так чтобы не морозились депозитами и было все понятно и прозрачно ознакомьтесь в лицензионные казино на https://internetkazino2020.com/top-rejt ... -s-vyvodom вывод денег в два клика на карточку Сбера, быстро и удобно.
Re: Какие есть стратегии в казино?
Ищите где бонусы для вас по лучше, ну и далее уже играйте. Обратите внимание что есть казино которые дают беспроигрышные ставки и бонусы, вот такие для игры и стоит выбирать.
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