Получение лицензии
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 362
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Получение лицензии
Какие документы нужны для получения лицензии на вывоз и переработку отходов?
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 521
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Получение лицензии
На самом деле там огромный перечень документов и нужно будет побегать для того чтобы собрать полный пакет. Если у Вас есть возможность, тогда лучше купите сразу готовую компанию со всеми лицензиями. Такую услугу предоставляет Первая лицензирующая компания, тут https://license-lom.ru/kompaniya-s-licenziej-na-otxody/ указаны все цены. Вам не придется тратить время на сбор документов и поиски торгового места, в готовой компании это всё уже предусмотрено.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя