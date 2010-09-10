Получение лицензии

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Получение лицензии

Сообщение Наташа Швец » 23 сен 2021, 16:30

Какие документы нужны для получения лицензии на вывоз и переработку отходов?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 521
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Получение лицензии

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:10

На самом деле там огромный перечень документов и нужно будет побегать для того чтобы собрать полный пакет. Если у Вас есть возможность, тогда лучше купите сразу готовую компанию со всеми лицензиями. Такую услугу предоставляет Первая лицензирующая компания, тут https://license-lom.ru/kompaniya-s-licenziej-na-otxody/ указаны все цены. Вам не придется тратить время на сбор документов и поиски торгового места, в готовой компании это всё уже предусмотрено.
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