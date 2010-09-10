Сообщение дядя Коля » Сегодня, 09:33

В Питере есть одно из подразделений нашей компании - парк грузовых машин. Они развозят груз ни только по всей России, но и за рубежом. Нам нужно оснастить их новыми тахографами. Где в Питере делают такую работу?