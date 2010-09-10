Установка тахографов
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Установка тахографов
В Питере есть одно из подразделений нашей компании - парк грузовых машин. Они развозят груз ни только по всей России, но и за рубежом. Нам нужно оснастить их новыми тахографами. Где в Питере делают такую работу?
Re: Установка тахографов
Если не ошибаюсь без такого контролирующего устройства в Европе работать на дальнобойных машинах вообще запрещено. Вроде и у нас вводят такие правила. Знаю, что в Санкт-Петербурге установкой тахографов занимается эта компания https://ts-technology.ru/. Кстати, там же можно проходить и технический осмотр этого оборудования.
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