Установка тахографов

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Установка тахографов

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 09:33

В Питере есть одно из подразделений нашей компании - парк грузовых машин. Они развозят груз ни только по всей России, но и за рубежом. Нам нужно оснастить их новыми тахографами. Где в Питере делают такую работу?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Установка тахографов

Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:47

Если не ошибаюсь без такого контролирующего устройства в Европе работать на дальнобойных машинах вообще запрещено. Вроде и у нас вводят такие правила. Знаю, что в Санкт-Петербурге установкой тахографов занимается эта компания https://ts-technology.ru/. Кстати, там же можно проходить и технический осмотр этого оборудования.
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