Морозильные лари

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Морозильные лари

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:34

Уже начались скидки на морозильные лари и прочее холодильное оборудование. https://mirtx.ru/shop/xolodilnoe-oborud ... orozilnye/ - тут по цене чуть выше оптовой можно купить морозильный ларь с доставкой.
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