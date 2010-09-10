Сообщение Companion » Сегодня, 07:59

Работая в интернете, некоторые сервисы требуют предоставить личные данные. Зная, на что способны современные хакеры, боязно давать такие данные. Но и не давать нельзя, иначе не воспользоваться сервисом. И как быть?