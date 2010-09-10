Защита данных
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Защита данных
Работая в интернете, некоторые сервисы требуют предоставить личные данные. Зная, на что способны современные хакеры, боязно давать такие данные. Но и не давать нельзя, иначе не воспользоваться сервисом. И как быть?
Re: Защита данных
Что тут скажешь? Хакеры ребята ушлые, некоторые умники взламывают даже особо защищённые правительственные сети в некоторых странах. Сложить ручки и покориться судьбе, надеясь на авось, что тебя пронесёт? Это слабое утешение, скорее всего вряд ли обойдётся. Скачайте здесь и установите на свой компьютер ALT VPN приложение. Оно хорошо защищает сведения о Вас и даже самый классный взломщик поломает зубы, пытаясь обойти защиту. Кроме этого данное приложение имеет ещё целую массу полезных достоинств. Говорить о них долго, да и зачем - зайдите на сайт и сами всё узнаете.
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