Защита данных

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Защита данных

Сообщение Companion » Сегодня, 07:59

Работая в интернете, некоторые сервисы требуют предоставить личные данные. Зная, на что способны современные хакеры, боязно давать такие данные. Но и не давать нельзя, иначе не воспользоваться сервисом. И как быть?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Защита данных

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:11

Что тут скажешь? Хакеры ребята ушлые, некоторые умники взламывают даже особо защищённые правительственные сети в некоторых странах. Сложить ручки и покориться судьбе, надеясь на авось, что тебя пронесёт? Это слабое утешение, скорее всего вряд ли обойдётся. Скачайте здесь и установите на свой компьютер ALT VPN приложение. Оно хорошо защищает сведения о Вас и даже самый классный взломщик поломает зубы, пытаясь обойти защиту. Кроме этого данное приложение имеет ещё целую массу полезных достоинств. Говорить о них долго, да и зачем - зайдите на сайт и сами всё узнаете.
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