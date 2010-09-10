Защита данных

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Защита данных

Сообщение Companion » 28 сен 2021, 07:59

Работая в интернете, некоторые сервисы требуют предоставить личные данные. Зная, на что способны современные хакеры, боязно давать такие данные. Но и не давать нельзя, иначе не воспользоваться сервисом. И как быть?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Защита данных

Сообщение Володя9 » 28 сен 2021, 08:11

Что тут скажешь? Хакеры ребята ушлые, некоторые умники взламывают даже особо защищённые правительственные сети в некоторых странах. Сложить ручки и покориться судьбе, надеясь на авось, что тебя пронесёт? Это слабое утешение, скорее всего вряд ли обойдётся. Скачайте здесь и установите на свой компьютер ALT VPN приложение. Оно хорошо защищает сведения о Вас и даже самый классный взломщик поломает зубы, пытаясь обойти защиту. Кроме этого данное приложение имеет ещё целую массу полезных достоинств. Говорить о них долго, да и зачем - зайдите на сайт и сами всё узнаете.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Защита данных

Сообщение Anthonn » Сегодня, 17:41

Сейчас многие приложения не открываются. Для меня это не проблема, ведь существует ВПН бесплатный https://freevpnplanet.com/ Никаких ограничений в скорости нет, можно пользоваться в любое время дня и ночи. Такого ВПН больше нет, сравнивал, только этот работает без перебоев. Вам лучше самостоятельно посмотреть и оценить работу, даже инста загружается без проблем.
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