Пользуетесь ли вы корейской косметикой?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 364
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Пользуетесь ли вы корейской косметикой?

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:14

Пользуетесь ли вы корейской косметикой? Можно им вообще доверять или это все реклама? Что посоветуете взять на пробу?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Пользуетесь ли вы корейской косметикой?

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:41

Давненько уже пользуюсь корейской косметикой. Чаще всего весь товар заказывала на сайте Kimmi shop. У них цена и качество просто идеальное. так что менять эту косметику на что-то другое я не собираюсь. Как вариант, я вам посоветую взять недорогие ночные маски для лица https://kimmi-shop.ru/catalog/osnovnoy-uhod/maski/nochnye . Я уже много всего у них перепробовала и протестировала, точно могу сказать, что все супер. Поэтому переходите и оформляйте заказ, товара у них много.
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