Пользуетесь ли вы корейской косметикой?
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- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Пользуетесь ли вы корейской косметикой?
Пользуетесь ли вы корейской косметикой? Можно им вообще доверять или это все реклама? Что посоветуете взять на пробу?
Re: Пользуетесь ли вы корейской косметикой?
Давненько уже пользуюсь корейской косметикой. Чаще всего весь товар заказывала на сайте Kimmi shop. У них цена и качество просто идеальное. так что менять эту косметику на что-то другое я не собираюсь. Как вариант, я вам посоветую взять недорогие ночные маски для лица https://kimmi-shop.ru/catalog/osnovnoy-uhod/maski/nochnye . Я уже много всего у них перепробовала и протестировала, точно могу сказать, что все супер. Поэтому переходите и оформляйте заказ, товара у них много.
Re: Пользуетесь ли вы корейской косметикой?
Skinosophy я выбрал для себя как бренд, у которого можно найти практически все основные категории косметики для ухода. Мне не приходится искать отдельно средство для очищения, тонизации или дополнительного ухода — все это представлено в одном каталоге. Я пользуюсь несколькими продуктами Skinosophy и стараюсь подбирать новые средства с учетом уже существующей косметички. На сайте https://skinosophy.ru/ удобно смотреть категории и фильтровать продукты по типу кожи или проблеме. Благодаря этому можно быстрее сузить выбор. В моем уходе есть базовые средства на каждый день, а маски и другие продукты использую дополнительно. Периодически заглядываю на сайт, чтобы посмотреть новинки и изучить характеристики средств. Мне нравится, что ассортимент рассчитан не только на обычный домашний уход, но и включает профессиональные продукты. В целом Skinosophy мне подходит именно своим разнообразием и возможностью постепенно собрать полноценную систему ухода.
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