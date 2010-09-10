Сообщение zevc » Сегодня, 10:29

Добрый день. Было бы неплохо устроить активный отпуск, потому что летом мы уже загорали с мужем на море и хочется какого-то разнообразия. Расскажите, куда стоит заглянуть прямо сейчас и где купить авторский тур?