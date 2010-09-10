Авторские туры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Авторские туры
Добрый день. Было бы неплохо устроить активный отпуск, потому что летом мы уже загорали с мужем на море и хочется какого-то разнообразия. Расскажите, куда стоит заглянуть прямо сейчас и где купить авторский тур?
Re: Авторские туры
Здравствуйте. Я сравнивала условия сотрудничества и цены, а потом решила почитать отзывы о работе разных компаний, чтобы остановиться на какой-то одной из них. И вам советую не спеша прогуляться по сайту https://wowtrip.me/ авторские туры заказать и получить в качестве приятного бонуса бесплатную консультацию и демократичные цены на все виды развлечений, указанных на сайте. Хорошо, что можно в интернете сначала изучить теорию, а потом только – оставить заявку на рассмотрение сотруднику и выбрать тур для покупки. Ссылку на сайт я кинула себе в закладки и не зря, вот она пригодилась.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 2 гостя