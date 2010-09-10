Женское белье

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Женское белье

Сообщение zevc » Сегодня, 10:55

Здравствуйте. Вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой компании, чтобы можно было оставить заявку на покупку женского нижнего белья с доставкой по стране? Интересно почитать ответы и от советов я в любом случае не откажусь.
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