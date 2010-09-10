Сообщение zevc » Вчера, 10:55

Здравствуйте. Вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой компании, чтобы можно было оставить заявку на покупку женского нижнего белья с доставкой по стране? Интересно почитать ответы и от советов я в любом случае не откажусь.