вести учет своих личных средств

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

вести учет своих личных средств

Сообщение Яно4ка » Вчера, 11:37

Как грамотно вести учет своих личных средств? Не понимаю куда уходит вся зарплата постоянно. 
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: вести учет своих личных средств

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 минут назад

Мне кажется, что этого никто никогда не понимает. Так как у меня раньше тоже зарплата уходила за пару дней всего лишь. Потом живешь весь месяц в ожидании следующей. Знакомая посоветовала пользоваться сервисом https://moneykeeper.com/ru . Так вот, я теперь хоть вижу куда уходят все деньги и стараюсь сократить ненужные расходы. С каждым месяцем это получается все лучше и лучше. Так что как вариант, рекомендую попробовать.
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