вести учет своих личных средств
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вести учет своих личных средств
Как грамотно вести учет своих личных средств? Не понимаю куда уходит вся зарплата постоянно.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: вести учет своих личных средств
Мне кажется, что этого никто никогда не понимает. Так как у меня раньше тоже зарплата уходила за пару дней всего лишь. Потом живешь весь месяц в ожидании следующей. Знакомая посоветовала пользоваться сервисом https://moneykeeper.com/ru . Так вот, я теперь хоть вижу куда уходят все деньги и стараюсь сократить ненужные расходы. С каждым месяцем это получается все лучше и лучше. Так что как вариант, рекомендую попробовать.
Re: вести учет своих личных средств
Спасибо за наводку, обязательно воспользуюсь этим сервером, так как пора уже начать экономить.
Re: вести учет своих личных средств
Я пробовал вести учет своих доходов и расходов, и тут такой момент, что я больше трачу, чем зарабатываю! Вывод сделал - нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать. Все очень дорогое и бюджет в семье должен соответствовать. Начал подрабатывать в онлайн режиме таким способом https://rucaptcha.com/ Теперь хватает на все хотелки и работа довольно простая, вводи себе капчу и зарабатывай.
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