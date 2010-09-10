вести учет своих личных средств

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

вести учет своих личных средств

Сообщение Яно4ка » 29 сен 2021, 11:37

Как грамотно вести учет своих личных средств? Не понимаю куда уходит вся зарплата постоянно. 
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: вести учет своих личных средств

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 сен 2021, 15:09

Мне кажется, что этого никто никогда не понимает. Так как у меня раньше тоже зарплата уходила за пару дней всего лишь. Потом живешь весь месяц в ожидании следующей. Знакомая посоветовала пользоваться сервисом https://moneykeeper.com/ru . Так вот, я теперь хоть вижу куда уходят все деньги и стараюсь сократить ненужные расходы. С каждым месяцем это получается все лучше и лучше. Так что как вариант, рекомендую попробовать.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: вести учет своих личных средств

Сообщение Яно4ка » 26 окт 2021, 10:12

Спасибо за наводку, обязательно воспользуюсь этим сервером, так как пора уже начать экономить.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: вести учет своих личных средств

Сообщение Anthonn » Сегодня, 11:53

Я пробовал вести учет своих доходов и расходов, и тут такой момент, что я больше трачу, чем зарабатываю! Вывод сделал - нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать. Все очень дорогое и бюджет в семье должен соответствовать. Начал подрабатывать в онлайн режиме таким способом https://rucaptcha.com/ Теперь хватает на все хотелки и работа довольно простая, вводи себе капчу и зарабатывай.
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