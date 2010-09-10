Сообщение klonik » Сегодня, 14:17

Добрый день. Хотелось бы решить вопрос с поиском и покупкой печи в интернете как можно скорее. Расскажите, с какими онлайн магазинами вам уже приходилось сотрудничать, и почему приняли такое решение?