Как вы относитесь к азартным играм?

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Как вы относитесь к азартным играм?

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 сен 2021, 15:14

Как вы относитесь к азартным играм? Слышу разные мнения постоянно по этому поводу. 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Как вы относитесь к азартным играм?

Сообщение Наташа Швец » 30 сен 2021, 16:41

Сколько людей - столько и мнений. Не узнаешь пока сам не попробуешь и не убедишься. Я уже больше года сижу на fizzslots, это самое удобное и выгодное онлайн казино украина на гривны . Советую тебе начинать именно с него. Они идеально подойдет как для новичков, так и для более опытных игроков.
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Как вы относитесь к азартным играм?

Сообщение Fillana » 57 минут назад

Лично мое отношение к азартным играм такое - играть можно, если хочется, но самое главное - не терять при этом головы. То есть вы должны понимать, что это определенный риск, так что ставить последние деньги на кон не следует, конечно. Ну а в целом - это весело и интересно. Да еще и денежек можно выиграть! Так что я играю иногда)) Вот мое любимое казино: https://funslots.top/columbus-casino/
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Как вы относитесь к азартным играм?

Сообщение Пантерка » 51 минуту назад

Я бы вот в настоящем казино очень хотела хоть раз в жизни побывать. А то я только в интернете играла. А в настоящем очень интересно, наверно
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