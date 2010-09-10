Как вы относитесь к азартным играм?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 533
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Как вы относитесь к азартным играм?
Как вы относитесь к азартным играм? Слышу разные мнения постоянно по этому поводу.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 371
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Как вы относитесь к азартным играм?
Сколько людей - столько и мнений. Не узнаешь пока сам не попробуешь и не убедишься. Я уже больше года сижу на fizzslots, это самое удобное и выгодное онлайн казино украина на гривны . Советую тебе начинать именно с него. Они идеально подойдет как для новичков, так и для более опытных игроков.
Re: Как вы относитесь к азартным играм?
Лично мое отношение к азартным играм такое - играть можно, если хочется, но самое главное - не терять при этом головы. То есть вы должны понимать, что это определенный риск, так что ставить последние деньги на кон не следует, конечно. Ну а в целом - это весело и интересно. Да еще и денежек можно выиграть! Так что я играю иногда)) Вот мое любимое казино: https://funslots.top/columbus-casino/
Re: Как вы относитесь к азартным играм?
Я бы вот в настоящем казино очень хотела хоть раз в жизни побывать. А то я только в интернете играла. А в настоящем очень интересно, наверно
Re: Как вы относитесь к азартным играм?
Конечно интересно! Я вообще очень люблю казино и все, что с ними связано. Даже постоянно смотрю СлотсСити Шоу на ютубе. Это шоу про жизнь казино и про азартные игры в целом. Они очень интересно снимают - с юмором информацию преподносят. У них, кстати, даже про школу крупье был сюжет: https://www.youtube.com/watch?v=A3DkcYl681E
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