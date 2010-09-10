Стенка в гостиную
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Стенка в гостиную
Хотим с женой купить новую стенку в гостиную. Но где её лучше посмотреть и какую пока не знаем. Не подскажите?
Re: Стенка в гостиную
Трудно советовать какую именно стенку купить, не зная общего интерьера гостиной. У каждого ведь своё. Но подобрать достойный вариант можно в этом мебельном интернет-магазине http://mebel-nashel.ru/shop/living/. Там столько готовых решений, что голова кругом. А если говорить про модульные решения, то можно собрать любую стенку на что хватит фантазии. Да, и про доставку - мебель доставляют по всей России.
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