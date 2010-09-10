Стенка в гостиную

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Стенка в гостиную

Сообщение Roofdier » Сегодня, 15:57

Хотим с женой купить новую стенку в гостиную. Но где её лучше посмотреть и какую пока не знаем. Не подскажите?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Стенка в гостиную

Сообщение Володя9 » Сегодня, 16:07

Трудно советовать какую именно стенку купить, не зная общего интерьера гостиной. У каждого ведь своё. Но подобрать достойный вариант можно в этом мебельном интернет-магазине http://mebel-nashel.ru/shop/living/. Там столько готовых решений, что голова кругом. А если говорить про модульные решения, то можно собрать любую стенку на что хватит фантазии. Да, и про доставку - мебель доставляют по всей России.
5006
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя