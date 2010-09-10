Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. У меня возникла проблема с поиском в интернете какой-то одной транспортной компании, чтобы можно было оставить заявку на расчёт стоимости документов с доставкой в другой регион России. Поможете?
Re: Подскажите
Да, я вас прекрасно понимаю – сама просматривала сайты транспортных организаций и решила остановиться на одной из них. Советую не спеша прогуляться по страницам cdek-kargo.ru прямо сейчас, доставка документов СДЭК стоимость можно рассчитать онлайн, не выходя из дома. Мне нравится сам процесс, когда внимательно просматриваешь информацию теоретического плана, а потом уже только решение принимаешь, в каком из направлений стоит двигаться дальше. И я решила поделиться с вами ссылкой на сайт, потому что уверена на все 100%, она ещё пригодится и как минимум много раз.
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