Сообщение zevc » Сегодня, 10:09

Всем привет. У меня возникла проблема, как записать парня в телефоне? Буду вам благодарна, если отпишетесь и поделитесь ссылками на статьи, с которыми стоит ознакомиться прямо сейчас, потому что я не знаю, как быть?