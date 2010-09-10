Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы оставить заявку на строительство теплой деревянной пристройки к дому? Буду вам благодарна за ответы и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете советами.
Re: Подскажите
Конечно, могу скинуть вам ссылку на сайт проверенной компании, которая уже не первый год занимается строительством малоэтажных деревянных зданий. И поэтому, не смогла остаться в стороне от сообщения, решила отписаться и помочь советом. Для начала вам стоит заглянуть сюда https://dachamaster.ru/catalog/stroitel ... -domu.html и прогуляться по страницам сайта, ознакомиться с фотографиями готовых работ. А потом останется только решить все организационные вопросы и нюансы с сотрудником по телефону. Цены адекватные, можете сравнить с предложениями других компаний – на сайтах гораздо выше, я специально решила провести небольшое исследование в интернете.
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