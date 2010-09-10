Подтяжка лица

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 528
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Подтяжка лица

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 18:48

Как думаете, стоит ли такая процедура своих денег?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Подтяжка лица

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 23:27

Все зависит от того где ее делать, у меня была операция в Турции, и по стоимости вышло вполне оптимально. Но там значительно лучше хирургии и новейшее оборудование. Может почитать подробнее про подтяжку лица, в этой статье  https://globalmedik.com/chto-soboj-pred ... hka-licza/ . Я думаю, что там эта процедура стоит своих денег, эффект от нее хороший.
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