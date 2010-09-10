Подтяжка лица
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Подтяжка лица
Как думаете, стоит ли такая процедура своих денег?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 366
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Подтяжка лица
Все зависит от того где ее делать, у меня была операция в Турции, и по стоимости вышло вполне оптимально. Но там значительно лучше хирургии и новейшее оборудование. Может почитать подробнее про подтяжку лица, в этой статье https://globalmedik.com/chto-soboj-pred ... hka-licza/ . Я думаю, что там эта процедура стоит своих денег, эффект от нее хороший.
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