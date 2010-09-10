пошить рубашку
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пошить рубашку
Уезжаю скоро в отпуск в Турцию, хочу пошить удлиненную пляжную рубашку. Какая ткань подойдет для такого изделия?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: пошить рубашку
Для рубашки или сарафана подойдет натуральный хлопок, он легкий, дышит и недорогой. В последний раз купила рубашечную ткань перед первым сентября, сама пошила сыну две белых рубашек. Брала ткани разных образцов на сайте https://maestro-di-tessuti.ru/catalog/r ... nye-tkani/ , все четко и доступно, ткань ровно отмерена, рубашки гладятся быстро.В следующий раз возьму ткань с запасом еще, разных цветов.
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