пошить рубашку

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

пошить рубашку

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 10:27

Уезжаю скоро в отпуск в Турцию, хочу пошить удлиненную пляжную рубашку. Какая ткань подойдет для такого изделия?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: пошить рубашку

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:06

Для рубашки или сарафана подойдет натуральный хлопок, он легкий, дышит и недорогой. В последний раз купила рубашечную ткань перед первым сентября, сама пошила сыну две белых рубашек. Брала ткани разных образцов на сайте https://maestro-di-tessuti.ru/catalog/r ... nye-tkani/ , все четко и доступно, ткань ровно отмерена, рубашки гладятся быстро.В следующий раз возьму ткань с запасом еще, разных цветов.
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