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Володя9 Гость RZN.info Сообщения: 48 Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55 Re: Заработок в соцсетях Цитата Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:49 Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге https://kak-book.ru/ . Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия. 5006 Вернуться к началу

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