Заработок в соцсетях
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Заработок в соцсетях
Слышал, что как-то можно зарабатывать в интернете в соцсетях. Я себе не представляю такого заработка. Очередное вешание лапши на уши?
Re: Заработок в соцсетях
Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге https://kak-book.ru/. Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия.
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