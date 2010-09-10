Заработок в соцсетях

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Заработок в соцсетях

Сообщение Roofdier » Сегодня, 07:37

Слышал, что как-то можно зарабатывать в интернете в соцсетях. Я себе не представляю такого заработка. Очередное вешание лапши на уши?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Заработок в соцсетях

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:49

Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге https://kak-book.ru/. Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия.
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