Заработок в соцсетях

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Заработок в соцсетях

Сообщение Roofdier » 05 окт 2021, 07:37

Слышал, что как-то можно зарабатывать в интернете в соцсетях. Я себе не представляю такого заработка. Очередное вешание лапши на уши?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Заработок в соцсетях

Сообщение Володя9 » 05 окт 2021, 07:49

Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге https://kak-book.ru/. Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Заработок в соцсетях

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 10:50

Roofdier писал(а):Слышал, что как-то можно зарабатывать в интернете в соцсетях. Я себе не представляю такого заработка. Очередное вешание лапши на уши?

ну почему? есть и нормальные заработки
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Заработок в соцсетях

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 10:58

Володя9 писал(а):Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге . Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия.

стало интересно почитать!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Заработок в соцсетях

Сообщение irinakotova » Вчера, 14:43

Это сейчас достаточно популярный способ заработка! Есть много способов, как именно можно заработать через социальные сети! Можно вести группы, можно зарабатывать на выполнении заданий https://bezbossa.ru/sajty-dlya-zarabotka-na-zadaniyah/.
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