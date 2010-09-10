Заработок в соцсетях
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Заработок в соцсетях
Слышал, что как-то можно зарабатывать в интернете в соцсетях. Я себе не представляю такого заработка. Очередное вешание лапши на уши?
Re: Заработок в соцсетях
Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге https://kak-book.ru/. Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Заработок в соцсетях
Roofdier писал(а):Слышал, что как-то можно зарабатывать в интернете в соцсетях. Я себе не представляю такого заработка. Очередное вешание лапши на уши?
ну почему? есть и нормальные заработки
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Заработок в соцсетях
Володя9 писал(а):Разводов в сети хватает. Но насчёт заработка в соцсетях это правда, можно. Как? А вот тут надо быть аккуратным и делать всё по уму. Что и как надо делать, чтобы начать зарабатывать в Фейсбуке можно узнать в этом блоге . Там всё чётко написано, чуть ли не пошагово. А дальше всё зависит от Вас. Сидеть сложа ручки и ждать золотых гор всё равно не удастся, надо прилагать определённые усилия.
стало интересно почитать!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Заработок в соцсетях
Это сейчас достаточно популярный способ заработка! Есть много способов, как именно можно заработать через социальные сети! Можно вести группы, можно зарабатывать на выполнении заданий https://bezbossa.ru/sajty-dlya-zarabotka-na-zadaniyah/.
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