Студия растяжки

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Студия растяжки

Сообщение zevc » Сегодня, 12:16

Добрый день. Было бы неплохо сориентироваться, по отзывам в интернете, а потом выбрать студию стретчинга для занятий на постоянной основе и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться. Как быть?
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