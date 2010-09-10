Студия растяжки
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Студия растяжки
Добрый день. Было бы неплохо сориентироваться, по отзывам в интернете, а потом выбрать студию стретчинга для занятий на постоянной основе и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться. Как быть?
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