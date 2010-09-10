Студия растяжки

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Студия растяжки

Сообщение zevc » Сегодня, 12:16

Добрый день. Было бы неплохо сориентироваться, по отзывам в интернете, а потом выбрать студию стретчинга для занятий на постоянной основе и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться. Как быть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Студия растяжки

Сообщение klonik » Сегодня, 14:31

Знакомая ситуация, мне пришлось просмотреть с десяток разных сайтов, а потом уже только выбор остановила на одной студии для занятий стретчингом. Решила, что обязательно нужно с вами поделиться ссылкой на сайт. Вам стоит заглянуть сюда https://www.stretching.ru и ознакомиться с ценами, расписанием занятий, а также информацией о тренерах. Я считаю, что обязательно нужно небольшое исследование проводить, а потом уже только выбирать студию для занятий растяжкой. Благодаря стретчингу моё самочувствие улучшилось и это невозможно передать словами, чувствую себя бодро и энергично.
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