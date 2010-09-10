Авто с пробегом в Израиле
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Авто с пробегом в Израиле
Где в Израиле можно купить автомобиль с пробегом, только так чтобы без обмана? Чтобы все легально было
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 529
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Авто с пробегом в Израиле
Покупать б/у автомобиль это достаточно опасно, так как можно быть обманутым, достаточно сложно найти качественный продукт на вторичном рынке, потому что не каждый сразу увидит все дефекты, поэтому нужно искать только проверенные компании в Израиле. Сейчас кстати, есть много вариантов покупки авто б/у в Израиле напрямую у владельца, в автосалоне или на авторынке. Как по мне самым надежным вариантом будет покупка из рук в руки. Так что на сайте autoboom Вы с легкостью сможете найти автомобиль который Вам подходит и связаться с продавцом напрямую.
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