Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:10

Приветик. Было бы неплохо выбрать одну торговую площадку фалеристики для сотрудничества и поэтому – я начала просматривать отзывы и сравнивать цены, внимательно пролистывать снова и снова разные каталоги. Заглянула на сайт https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... novertsev/ и оказалось, что можно заказ оформить и купить награды периода существования Российской империи уже через несколько минут. Вы тоже привыкли сравнивать условия оплаты доставки? Или какими-то иными критериями руководствуетесь в процессе поиска? Буду благодарна за ответы и от советов я точно не откажусь.
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