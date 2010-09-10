Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 426 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:10 Приветик. Было бы неплохо выбрать одну торговую площадку фалеристики для сотрудничества и поэтому – я начала просматривать отзывы и сравнивать цены, внимательно пролистывать снова и снова разные каталоги. Заглянула на сайт https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... novertsev/ и оказалось, что можно заказ оформить и купить награды периода существования Российской империи уже через несколько минут. Вы тоже привыкли сравнивать условия оплаты доставки? Или какими-то иными критериями руководствуетесь в процессе поиска? Буду благодарна за ответы и от советов я точно не откажусь. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»