Награды
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Награды
Добрый день. Самое время прогуляться по сайтам фалеристики и выбрать одну площадку для дальнейшего сотрудничества. Я отправилась просматривать каталоги и нашла тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-is ... -gorbachev на странице награду «За особые заслуги М.С. Горбачёв». А вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами первой, попавшейся на глаза торговой площадки фалеристики в интернете? Либо как вариант – продолжить дальше вести свои поиски и сравнительные характеристики в интернете? Буду вам признательна за ответы и советы, надеюсь, что отпишетесь и поделитесь размышлениями.
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