подскажите, непростой вопрос

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

подскажите, непростой вопрос

Сообщение irinakotova » Вчера, 10:39

где моно заказать партию промышленных контакторов на производство?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: подскажите, непростой вопрос

Сообщение Kirill23 » Вчера, 23:13

если не ошибаюсь, то есть компания Артпром, они этим занимаются
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: подскажите, непростой вопрос

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 06:28

сейчас далеко не все поставляют и продают качественное оборудование.
могу посоветовать заказать контакторы марки ABB на сайте https://llc-orion.ru/catalog/ABB/promyshlennaya_avtomatika/Contactor/Contactor. это хорошая марка, производственные мощности которой размещены в Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, России и других странах.
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